Adana'da 28 havuz boğulmaları azaltacak

Adana genelinde toplam 28 açık havuzda 10 bin çocuk ve gence ücretsiz olarak temel yüzme teknikleri eğitimi verilirken, haftanın bir günü de halk günü olarak Adanalı vatandaşların hizmetine sunuluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde Seyhan'da 11, Yüreğir'de11, Sarıçam'da 5 ve Çukurova'da 1 adet olmak üzere toplam 28 açık yarı olimpik yüzme havuzunda çocuklar deneyimli eğitmenler eşliğinde güvenle yüzüp serinlemenin keyfini yaşıyor.

Adana genelinde son 4-5 yılda yirmi altı adet boğulma vakası meydana geldi. “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir süredir atıl halde bulunan tesisleri açarak, çocuk ve gençlerin, sulama kanallarından, nehir ve göllerden daha güvenli, daha hijyenik ve sağlıklı yarı olimpik yüzme havuzlarından yararlanmalarını sağladı.

Halk günleri ve yüzme kursları ile yüzme havuzlarını daha aktif ve verimli hale getiren Büyükşehir Belediyesi, boğulma vakalarını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor.