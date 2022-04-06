İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 280 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde piyasa değeri 280 bin lira olan 1 milyon 400 bin adet boş kaçak makaron ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde piyasa değeri 280 bin lira olan 1 milyon 400 bin adet boş kaçak makaron ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Dutpınarı ve Mustafabeyli mahallelerinde yapılan denetimlerde durdurulan bazı araçlarda, piyasa değeri 280 bin lira olan 140 kolide 1 milyon 400 bin adet boş makaron ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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