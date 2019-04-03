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Adana'da 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polisin durduğu bir tırda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da polisin durduğu bir tırda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda seyreden bir tırda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanında önlem alan polis, tırı durdurarak arama gerçekleştirdi. Kaçak tütüne hassas burunlu köpekle yapılan aramada köpeğin tepki vermesi sonucu tırda 29 bin kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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