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Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, Adana Atletizm Spor Kulübü, diğer koşu grup ve kulüplerinin organize ettiği ve Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkurunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, Adana Atletizm Spor Kulübü, diğer koşu grup ve kulüplerinin organize ettiği ve Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkurunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu renkli görüntülere sahne oldu.


29 Ekim Cumhuriyet Koşusuna 300'e yakın atlet ve vatandaş katıldı. 242 sporcunun tamamladığı yarışın erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren isimler şöyle:


Erkekler: 1. Koray Het, 2. Hasan Sarı, 3. Yusuf Atakan


Kadınlar: 1. Sezer Esirgen, 2. Nursel Karataş, 3. Esra Yaman


Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Yuşa Davarcı, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Ali Coşkun, Adana Atletizm Spor Kulübü Başkanı Necmi Tadır dağıttı.

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