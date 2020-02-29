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Adana'da 2'si kadın 19 torbacı adliyede

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 2’si kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Şubat günü sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için şafak vakti 500 polisle eş zamanlı 40 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 2'si kadın 19 zanlı gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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