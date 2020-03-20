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Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli, Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu ve Mürseloğlu mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 650 bin lira olan, 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.


Olaylarla ilgili olarak S.T., N.B., M.A., S.U., İ.A. ve S.S. gözaltına alındı.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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