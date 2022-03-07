İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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