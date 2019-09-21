İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana’ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli İ.F. (35), İ.H (25) ve A.C.M.'nin (35) Suriye'de DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Adana'ya geldiğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polisler, 3 DEAŞ üyesini yakaladı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan İ.F. İ.H. ve A.C.M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.