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Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Seyhan ve Çukurova ilçelerinde satışı yasak olmasına rağmen kaçak maske üretimi yapan 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu ancak satmak için üretildiği tespit edilen 700 bin maske ele geçirdi.


Yapılan baskında 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen maskeler ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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