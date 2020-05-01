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Adana'da 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Adana’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.

Adana'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısından itibaren başlamasının ardından şehir sessizliğe büründü.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 1 ile 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adana'da sokaklar boşaldı. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar evlerine gitti. Kısıtlama sonrasında ana arter ve caddelerin boşaldığı görülürken polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını megafonla duyurdu.

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