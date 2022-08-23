Adana'da 3 kuyumcuyu soyan hırsız yakalandı

Adana'da 3 kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan hırsız yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda üç farklı kuyumcudan toplamda 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan şüphelinin Mustafa B. (28) olduğunu tespit etti. Ekipler, adresi belirlenen Mustafa B.'yi düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Mustafa B.'nin hırsızlık anlarının görüntüleri iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcuları altın alma bahanesiyle oyaladığı, zarf verdiği görülen şüphelinin, altınlara kurdele takıp ardından çalıp kaçması dikkat çekti.