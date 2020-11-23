Adana'da 3 milyon 60 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 60 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı baskında 3 milyon 60 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.