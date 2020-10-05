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Adana'da 3 milyon 600 bin liralık makaron ele geçirildi

Adana’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 28 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi.

Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 28 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 28 milyon 800 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.


Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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