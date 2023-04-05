Adana'da 3 saat dilenen şahsın üzerinden bin 385 lira çıktı

Adana'da 3 saat dilenen ve denetim ekipleri tarafından yakalanan bir şahsın üzerinden bin 385 lira çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilenen şahıslara karşı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir çok dilenciye işlem yapılırken, sabah 08.00'dan 11.00'a kadar dilenen bir şahsın üzerinden çıkan para dikkat çekti. Zabıta Müdürlüğüne götürülen şahsın üst aramasında çıkan miktarın bin 385 lira olduğu öğrenildi. Dilencinin 3 saat gibi kısa sürede bin 385 lirayı topladığı belirtildi.

Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldığı bildirildi.