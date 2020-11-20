Adana'da 3 yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce Abdurrezzak Toktaş'ı (30) Fatih Mahallesi Kıyıboyu Cadesinde vurduğu öne sürülen Deniz K.'yi (45) bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlıyı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında yakaladı. Zanlı suçunu itiraf ederken Abdurrezzak Toktaş'ın ağabeyi Sadettin Toktaş'ın 2 yıl önce ağabeyi Serkan Kocayı öldürdüğü için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis daha sonra Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde Serdar Pat'ı (35) vurduğu öne sürülen Mehmet Hüseyin Y.'yi aynı mahallede yakaladı Zanlı husumetlisi olduğunu Serdar Par'ı da ona benzettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinayet ekipleri Barış Parkında büfesi bulunan Cemil Yenigün'ü vurduğu öne sürülen Mete Hüseyin Y.'yi yakaladı. Cemil Yenigün ifadesinde zanlının kendisinden haraç istediğini vermeyince de vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinden sora çıkarıldığı adliyede tutuklandı.