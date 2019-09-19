Adana'da 3 yazardan imza günü

Adana'da Büşra Sanay, “Kardeşini Doğurmak”, Tunç Balaban, “Sıkı Fıkı Dostlar” ve Ayça Erturan da, “O Kadar da Değil” adlı kitaplarını okurlarına imzaladı.

Dörtler Kültür Merkezi'nde gerçekleşen imza günlerinde ensest konusunda yaptığı röportajlar tanınan Büşra Sanay, Türkiye'de ensest gerçeğine mağdurlarla yaptığı röportajlarla değindiğini belirterek, ensest gerçeğinin görülmeyen, görmezden gelinen bir yara olduğunu vurguladı. Sanay, “Yıllarca süren titiz çalışmada ensest mağdurlarından ailelere, sosyologlardan ilahiyatçılara, hukukçulardan eğitimcilere, psikologlardan adli tıpçılara kadar her kesimden insanlarla konuşarak Türkiye'nin ensest tablosunu çıkardım” dedi.

Yazar Tunç Balaban da “Sıkı Dostlar” adlı kitabını imzalayıp, çocuklarla kitabı hakkında söyleşti. Hayvan sevgisinin yunusların üzerinden verdiğini belirten Balaban, yunusları kurtaran beş arkadaşın öyküsüne kitabında yer verdiğini söyledi. Çocuklardan gelen soruları da cevaplayan Balaban, onlara öykünün güzellik ve erdemlerinden söz etti. İlk çocuk romanı olan çocuklara “Sıkı Dostlar”ın serüvenini anlatan Tunç Balaban, yardımlaşma, arkadaşlık ve hayvan sevgisini işledi.

“O Kadar da Değil” adlı kitabını imzalayan Ayça Erturan, okurlarla da söyleşerek fotoğraf çektirdi.