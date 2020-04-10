Adana'da 30 litre kaçak viski kiti aroması ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 50 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 30 litre viski kiti aroması, bin 350 adet viski kiti etiketi ve 720 şişe viski kiti aroması ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu adreste satışa hazır 30 litre viski kiti aroması, bin 350 adet viski kiti etiketi ve 720 şişe viski kiti aroması ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli M.D. ve B.K.'yi gözaltına alırken, ele geçirilen ürünleri de imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.