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Adana'da 300 bin civciv telef olmaktan kurtarıldı

Adana’da konkordato ilan eden Lades Piliç markasıyla bilinen 40 yıllık Garip Tavukçuluk’un yem bulamadığı yaklaşık 300 bin civcivin bakımını 3 tavukçuluk firması üstlendi.

Adana'da konkordato ilan eden Lades Piliç markasıyla bilinen 40 yıllık Garip Tavukçuluk'un yem bulamadığı yaklaşık 300 bin civcivin bakımını 3 tavukçuluk firması üstlendi.


Adana'da 6 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu yıllık 100 bin ton piliç eti işleme kapasitesine sahip kesimhane tesisleri, 20 bin metrekare kapalı alana sahip damızlık işletmeleri, 400 bin adet/hafta kapasiteli kuluçkahane, çok sayıda yetiştirme çiftliği ve yıllık 200 bin ton yem üretim kapasitesine sahip yem fabrikası bulunan Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan dolayı konkordato talep etti.


Garip Tavukçuluk'un yem bulamadığı gerekçesiyle telef olma tehlikesi bulunan yaklaşık 300 bin civcivin yem sorununun çözümlenmesi için Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Beyza Tavukçuluk firması yetkilisi Recep Çalışkan, Şahin Tavukçuluk firması yetkilisi Şahin Taşar ve Pilyem Tavukçuluk firması yetkilisi Cüneyt Özkurt ile bir araya geldi.


Vali Demirtaş başkanlığında yapılan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de hazır bulunduğu toplantıda, yem ihtiyaçlarının karşılanması ve beslenmeleri amaçlanan civcivlerin, toplantıya katılan firmalar arasında paylaştırılması kararlaştırıldı.


Alınan bu kararla, Adana'daki civcivlerin beslenme imkanlarının sağlandığını belirten Vali Mahmut Demirtaş, toplantıya katılan firma yöneticilerine, sorunun çözümüne yönelik duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

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