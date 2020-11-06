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Adana'da 34 hükümlü yakalandı

Adana’da aralarında kasten adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası almış şahsın da bulunduğu 34 hükümlü yakalandı.

Adana'da aralarında kasten adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası almış şahsın da bulunduğu 34 hükümlü yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere çok sayıda ekibin katılımıyla baskın düzenleyen polis, 34 firari hükümlüyü yakaladı.


Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Hükümlüler arasında "kasten adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası bulunan Ayhan Aktay'ın da yer aldığı öğrenildi.

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