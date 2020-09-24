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Adana'da 340 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Adana piyasa değeri 340 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri üç farklı adreste kaçak ürün satıldığı ihbarına ulaştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında piyasa değeri 340 bin lira olan 62 kaçak cep telefonu, 850 cep telefonu şarj adaptörü, 850 cep telefonu şarj kablosu, 400 litre yapılmış satışa hazır kaçak rakı, 45 kilo kaçak nargile tütünü, 49 kaçak sigara ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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