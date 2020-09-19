İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.