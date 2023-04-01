Adana'da 4 bin 146 binanın orta ve ağır hasarlığı olduğu tespit edildi

Adana'da depremlerin ardından yapılan incelemede şu ana kadar orta ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 4 bin 146 bina yıkılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu. 418 kişinin hayatını kaybettiği şehirde çok katlı 11 binanın yıkıldığı merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bazı aileler, müstakil evlere taşındı. Kent içi göç yaşanırken, depremin ardından ekipler de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bin 304 binanın 'ağır' ve 2 bin 842 binanın da 'orta hasarlı' yapı olduğunu tespit etti. Toplam 4 bin 146 ağır ve orta hasarlı binanın yıkılacağı şehirde 18 bin 534 bina 'az hasarlı', 136 bin 551 bina da 'hasarsız' olarak kayıtlara geçti.

İlçelerden Yüreğir 277, Seyhan'da 256, Ceyhan'da 249, Çukurova'da ise 76 ağır hasarlı bina bulunduğu kaydedildi.