Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 71 bin 500 lira olan 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mısır Çarşısı diye tabir edilen yerde kaçak ürün satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip çarşıya baskın yapan polis piyasa değeri 71 bin 500 lira olan 4 bin 410 paket kaçak sigara, 10 bin boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.