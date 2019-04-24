Adana'da 4. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Günleri

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı tarafından 4. Jinekolojik Onkoloji Günleri Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan jinekolojik onkoloji uzmanlarının katılımıyla düzenlendi.

Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde iki gün boyunca süren, çok sayıda jinekolojik onkoloji uzmanının konuşmacı , izleyici ve katılımcı olarak katıldığı programda, ilk gün altı, ikinci gün ise dört oturum gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, burada böylesi değerli bir buluşmada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, bu toplantıların artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, "İki gün sürecek olan toplantılarımızın sonunda buradan ayrılırken hanemize ilave bir bilgi daha eklenmektedir. Önemli olan birlik beraberliktir. Tabi ki bu sözde kalmamalı bunu her zaman özellikle vurguluyorum. Biz sağlık çalışanlarının ve hekimlerin el ele gönül gönüle mücadele etmesi lazım. Bunun da öncülüğünü , kadın doğum ekibi yapmalıdır. Başta ana derneğimiz olmak üzere tüm dernek başkanlarımızın bu konuda büyük sorumlulukları var. Bu tür toplantıları bundan sonra da el birliği ile daha yukarıya çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Bu toplantıların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan da, "Bu yıl 4. sü düzenlenen Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Günleri Toplantısı'nda olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Böylesi önemli toplantıların biz doktorların kendi alanlarından ilerlemesi adına da çok önemli olduğunu inanıyorum. Bu etkinliği düzenlemede yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Açılış konuşmasının ardından bilimsel toplantılara geçildi. Türkiye genelinden birçok uzmanının konuşmacı ve izleyici olarak katılım gösterdiği iki gün boyunca 10 oturum olarak gerçekleşen 4. Jinekolojik Onkoloji Günleri'nde sıkça görülen hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgilere yer verildi. Konuşmacıların, katılımcıların sorularını da cevapladığı etkinlik, toplantının genel değerlendirmesinin yapıldığı bölümle sona erdi. Toplantının sonunda katılımcılara sertifika verildi.