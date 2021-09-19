Adana'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Adana polisi tarafından göçmen kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takiple yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakların organizatörlerce 600 ila 2 bin dolar ücretle farklı illere götürüldüğü, buralardan da Avrupa'ya gönderildiği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 15 düzensiz göçmen yakalanarak Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen aynı aileden 3'ü kardeş 8 şüpheli de 15 Eylül günü Adana, İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı baskında yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin saklandığı evde yapılan aramalarda ise göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 445 TL ve 2 bin 200 dolar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.