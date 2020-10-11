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Adana'da 4 hükümlü yakalandı

Adana’da silahlı tehdit, yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş firardaki 4 kişi yakalandı.

Adana'da silahlı tehdit, yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş firardaki 4 kişi yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada, silahla tehdit ve yaralama suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Ali S. isimli şahıs, Yeşiltepe Mahallesi'nde kimliksiz olarak yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Emin Ozan A. isimli şahıs Güzelyalı Mahallesi'nde, muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan 28 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası ile aranan Mustafa B. (51) Emek Mahallesi'nde, dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Mahmut H. ise Mirzaçelebi Mahallesi'nde yakalandı.


Hükümlüler sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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