Adana'da 4 ilçe ve 163 mahallenin su sorunu çözülüyor

Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 mahallenin su sorunu çözülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla Belediye Hizmetleri Projesi-1 ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT-2 programı kapsamında İlbank ve Yerel Yönetimler Alt-Finansman imza törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ bünyesinde yapacağı Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesi için 65 milyon euro kredi onaylandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile 163 köye su sağlanacak.

İller Bankası'nın aracı kuruluş olduğu proje kapsamında 28 milyon 70 bin Euro hibe, 37 milyon Euro da kredi olarak alınacak. Kredinin geri ödemesi ASKİ tarafından yapılacak.

Öte yandan Başkan Zeydan Karalar, Ankara'da TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile de bir araya gelerek Adana Sinanpaşa, Barbaros ve Göl mahallelerinin kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı yürümesi için görüşme yaptı.