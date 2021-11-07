Adana'da 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Adana'da 4 kilo 200 gram metamfatemin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda Seyhan ilçesinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği "Uzi" ile yapılan aramada 4 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan zanlı Orhan K. gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken uyuşturucuya el konuldu. Sorgusunda otomobilde uyuşturucu olduğundan haberi olmadığını öne süren şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Orhan K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.