Adana'da 4 kişinin yaralandığı "yan bakma" kavgasına 1 tutuklama

Adana'da iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden çıkan ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iki grup arasında “yan bakma” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve H.Ö. yaralandı.

Şüpheli E.P, yabancı uyruklu arkadaşı M.C'nin kullandığı elektrikli bisikletle olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada, iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen yaralıların bir arkadaşının aracıyla şüpheli E.P'nin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmasıyla zanlı ile arkadaşı M.C. yaralandı. Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla yaralanan H.Ö'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli E.P'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.