Adana'da 4 milletten 250 anne buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile sosyal uyum faaliyetleri çerçevesinde 4 milletten oluşan 250 yerel ve göçmen annenin bir araya geldiği sosyo kültürel yönlerinin tanınması ve karşılıklı olarak kaynaşması amacıyla, "Anneler Buluşuyor” ekinliği düzenlendi.

Sosyal uyum etkinliklerinde aynı mekanı paylaşıp daha önce etkileşime geçmemiş topluluklara paylaşımda bulunmaları için sosyal temas imkanı tanındı. Anneler ile yapılan faaliyetlerde yaşam kültürü perspektifinde olumlu etkiler meydana getirildi.

Yine göçmenlere kültür, sanat, eğitim, sağlık tanıtım amaçlı mekan ve çevreleri tanıtmak ve yerel gruplar ile kaynaşmalarına olanak sağlandı.

Kentin göçmenlerden kaynaklı sorunlarını giderebilmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı içerisindeki göçmen ve mültecilerin mevzuat dahilinde sağlık, istihdam, hukuk, dezavantajlı bireylere yönelik toplumsal destek hizmetleri ve sosyal hizmet alanlarında kamu hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi, hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, yerel toplulukla göçmen topluluk arasında toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği halinde yürütülen “Entegre Hizmet Temini ve Sosyal Uyumu Belediye Göçmen ve Mülteci Merkezi İle Destekleme” projesi çerçevesinde Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'nde çeşitli faaliyetler yürütülüyor.