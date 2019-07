Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk vurgunun firarilerinden biri yakalandı

Adana'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Tuncay B. (24), Mehmet Gül (38), Ahmet Kaplan (42) olayın ardından yakaladı.

Burak Ekinci, soygundan sonra Atilla Can Ö.'nün (21) kullandığı lüks otomobille diğer suç ortakları Mehmet Emin G. (36), Hasan B. (30), olay yerine 25 kilometre uzaklıktaki Çatalan Barajı'na gitti. Atilla Can Ö. otomobille şehir merkezine geri dönerken, diğer üç zanlı ise izlerini kaybettirdi. Atilla Can Ö., şehre döndükten sonra Abdulsamet B.'yi de yanına alarak otomobille gezmeye başladı. Otomobil merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bozuldu. Zanlılar aracı kilitleyerek, belediye otobüsüne binip kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyerek, Atilla Can Ö.'nün saklandığı yeri tespit etti. Bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Engin K.'nın Atilla Can Ö.'yü gizlediğini belirleyen polis, Yeşiloba Mahallesi'ndeki ikamete şok baskın gerçekleştirerek şahısları göz altına aldı.

Baskında gözaltına alınan Engin K. ile Atilla Can Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.