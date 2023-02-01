İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 40 milyon makaron ile 8 milyon adet sigara ele geçirildi

Adana’da polisin düzenlendiği operasyonlarda gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlendiği operasyonlarda gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tütün ürünleri ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalarda çeşitli adresler belirlendi. Adreslere yapılan baskınlar ile uygulama noktalarında durdurulan araçlarda, 40 milyon 240 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 8 milyon 93 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.


Ele geçirilen makaron ve sigaralarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem yapıldı.

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