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Adana'da 450 kişilik işe 3 bin 897 başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için başlatılan 450 kişilik iş ilanına 3 bin 897 kişi başvuru yaptı.


İŞKUR, 16-20 Eylül tarihleri arasında TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için ilan açtı. 450 kişinin alınacağı işe ise toplamda 3 bin 897 kişi başvuru yaptı. Başvuruda bulunanlar ise bugün İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi'ne başvurularını tamamlamak üzere imza atmaya gitti.

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