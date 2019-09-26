Adana'da 450 kişilik işe 3 bin 897 başvuru

İŞKUR, 16-20 Eylül tarihleri arasında TYP kapsamında okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için ilan açtı. 450 kişinin alınacağı işe ise toplamda 3 bin 897 kişi başvuru yaptı. Başvuruda bulunanlar ise bugün İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi'ne başvurularını tamamlamak üzere imza atmaya gitti.