Adana'da 482 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Adana'da eğitim gören 482 bin öğrenci karne aldı.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesindeki TOKİ Şehit Fikret Yükseler İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet edip karne dağıttıktan sonra yaz aylarını verimli geçirmeleri önerisinde bulundu.

Karnelerini alan çocuklara yaz aylarının sıcak geçmesinden dolayı her yıl çok sayıda vatandaşın sulama kanallarında serinlemeye çalışırken hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Vali Demirtaş, öğrencilere sulama kanallarında yüzmemeleri uyarısında bulundu.

Karne dağıtımına Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı.

Adana'da 18 bin 417 derslikte eğitim gören 482 bin öğrenciye karne dağıtıldı.