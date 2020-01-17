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Adana'da 489 bin 735 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Adana’da 1344 okulda 489 bin 735 öğrencinin karne heyecanı yaşadı.

Adana'da 1344 okulda 489 bin 735 öğrencinin karne heyecanı yaşadı.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle Seyhan ilçesinde bulunan Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.


Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hıdır Ünverdi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


İlk olarak öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya gelen Vali Demirtaş, bugün Adana'da 1344 okulda 489 bin 735 öğrencinin karne heyecanı yaşayacağını belirtti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, ardından öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Demirtaş, gelecekteki hedeflerinin ve ideallerinin ne olduğunu sordu. Onlara tatilde bolca dinlenmeleri, eğlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


Çocuklarının karne sevincini yaşamak için okula gelen velilerle de sohbet eden Vali Demirtaş, “Karneleri nasıl olursa olsun çocukları sevgiyle kucaklayıp, eksikliklerini tamamlamaları için onlara yardımcı olmamız gerekir. Karnedeki notlar önemli ama bizim için onların yüzlerinizin gülmesi her şeyden daha önemli” diye konuştu.


Vali Mahmut Demirtaş, dereceye giren öğrencilere karne ve hediyelerinin dağıtılmasının ardından, sınıfta kendisini alkışlarla karşılayan Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu öğrencilerine karnelerini vererek onlara kitap hediye etti.

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