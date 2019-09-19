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Adana'da 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi

Adana’da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.

Adana'da yapılan bir operasyonda 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 karayolunda hareket halindeki bir kamyonetin kasasında kaçak yağ taşındığı ihbarını aldı. Polis bunun üzerine harekete geçip kamyoneti D-400 karayolunda durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada plastik tanklar içinde 5 bin litre kaçak yağ ele geçirildi.


Polis yağlara el koyarken, kamyonetin sürücüsü Z.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Ele geçirilen kaçak yağlar ise imha edildi.

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