Adana'da 5 kişinin cesedi sahilde çadırda bulundu

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf, arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Duran ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları bugün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmaları sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin yaptıkları incelemede 5 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yapacağı incelemenin ardından 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.