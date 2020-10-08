İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 5 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 4 milyon 50 bin lira olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ve 50 bin paket kaçak kahve ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 4 milyon 50 bin lira olan 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ve 50 bin paket kaçak kahve ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir tırda kaçak makaron taşındığı bilgisine ulaştı. Polis otoyol giriş çıkışlarında önlem aldı. Polis şüpheli tırı Beyazevler Mahallesi otoyol çıkışında durdurup arama başlattı. Kaçakçılık köpeği “Tiryaki” ile yapılan aramada tırın kasasında 5 milyon 350 bin adet doldurulmuş makaron ve 50 bin paket kaçak kahve ele geçirdi.


Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 4 milyon 50 bin lira olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tır sürücüsünü gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.