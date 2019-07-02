İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 5 torbacı göz altına alındı

Adana’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi ile merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.


Torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Osman K. (24), Emrah S. (18), Emre B. (21), Ferhat Ç. (18), F.M. (16) gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 pakette 22 gram esrar, 12 extacy hap, 22 gram skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 575 lira para ele geçirildi.


Göz altına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.