Adana'da 50 bin kişiye istihdam

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla ''İstihdam Seferberliği 2019'' kampanyası kampanyasına Adana'da, 50 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri, TOBB'a bağlı, Adana, Ceyhan, Kozan ticaret odaları ve borsaları ile Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde İstihdam Seferberliği 2019” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, toplantının açış konuşmasında, Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla ''İstihdam Seferberliği 2019'' kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Ülke genelinde 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiği seferberlik kapsamında, iş dünyasına, girişimcilere pek çoğu tarihi destekler şeklinde 8 farklı teşvik sunulduğunu belirten Menevşe, "İstihdama büyük destek sağlayacak olan bu teşvikleri çok önemsediğimizi öncelikle belirtmek isterim. Paket kapsamında yeni istihdam edilecek kişiler için 3 aylık dönemde verilecek maaş ve sigorta desteği, takip eden aylardaki prim destekleri, işverenlere tanınan asgari ücret destekleri için müteşekkiriz. Seferberlik kapsamında sağlanan bu destekler istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücümüzün arttırılması noktasında önemli bir fırsattır. Bu uygulamaların istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacağı inancındayım. İş dünyamızın sorunlarının ele alındığı Ekonomi Şurası'nda tüm illerden istihdam sözleri verildi. İllerin verdiği istihdam sayılarıyla birlikte bizler de sizlerin sayesinde 2017 yılında 40 bin kişiyi istihdam etmiştik. Bu yılda 50 bin kişiyi istihdam edeceğimize sizlere güvenerek, sizler adına söz verdik. Hükümetimizin destekleri, başta finansmana erişim olmak üzere sorunlarımızın çözümlenmesi, iş dünyamızın da yoğun gayretleriyle Adana olarak 50 bin yeni istihdamı başarabileceğimiz inancındayım. Verimli toprakları, köklü sanayi geçmişi, kuvvetli modern altyapısı ile önemli ekonomik potansiyeli olan ilimizin istihdam seferberliği kapsamında üzerine düşen görevi yerine getireceğinden kuşkunuz olmasın'' dedi.

"Önemli teşvik ve destekler verilecek"

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ise istihdamla ilgili yaptığı konuşmada, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı, bu matematiksel alanın dışındaki gönül coğrafyası, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle Türkiye'nin, etkisi dünyanın her köşesinde hissedilen güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Kan, "Bunu son 17 yılda tarımdan sanayiye, teknolojiden ticarete, eğitimden sağlığa hayatın her alanında ciddi bir değişim ve dönüşümle bir kez daha teyit eden ülkemiz, önüne koyduğu vizyon hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Son olarak ekonominin üretim ve işsizlikle mücadele boyutlarında yaşanan sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla hükümetimiz, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla “İstidam Seferberliği 2019''u başlatmıştır. Bu istihdam seferberliği kapsamında her yeni istihdam için ücret, prim ve vergi desteği, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, düzenli ödemeye devamlı destek, kalkınmaya ilave destek, önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği ve nitelikli işgücü eğitimi desteği olmak üzere sekiz başlıkta önemli teşvik ve destekler verilecektir" diye konuştu.

Hükümetin işsizliği ortadan kaldırmak adına attığı bu adıma, Adana iş dünyasının da duyarsız kalmayacağına inandığını ifade eden Kan şöyle devam etti:

"Zira “Milli İstihdam Seferberliği''ne Adana'nın verdiği destek hafızalarımızda hala canlılığını korumaktadır. Adana'nın aynı yaklaşımı “İstihdam Seferberliği 2019'' da da sergileyeceğinden şüphe duymuyorum. Buradan Adana iş dünyamıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni ve iş verene bu denli imkanlar sağlayan bu tarihi teşvik ve destek seferberliğinden sizler de yararlanınız. İşveren olarak hem siz, hem iş arayan kardeşlerimiz hem ülkemiz hem de Adana'mız kazansın."

Konuşmaların ardından uzman olarak birikimlerini ve teşviklerin sağladığı avantajları aktaran TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Kılıç, şunları dile getirdi:

'' 2019 yılında 2.5 milyon kişiye yeni istihdam sağlanacak. Kampanyanın adı “Burası Türkiye, Burada İş Var.” Dev kampanyanın sağladığı teşvikleri adım adım inceleyeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği 2019 yılında da devam ediyor. Diğer yandan TOBB yine bu kritik dönemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanında tüm üyeleriyle yer alarak yine önemli bir görev üstlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsa başkanlarına seslenirken, içinde bulunduğumuz dönemde istihdam artışı için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Gerçekten de geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçen torba yasada yer alan yeni teşvik düzenlemesinde TOBB'un ve özellikle de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulunun büyük payı var. Çok hızlı bir şekilde yeni dönem için yeni bir teşvik daha işverenlere istihdamı artırmaları için sunuldu."

Kılıç, madde madde teşvikleri geniş kapsamlı olarak katılımcılarla paylaştıktan sonra soru ve cevapların ardından toplantı sona erdi.