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Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın

Adana’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi .

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi . Operasyonda yakalanan çok sayıda firari emniyete götürüldü.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda yakalanan firariler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerini ardından emniyete götürüldü.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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