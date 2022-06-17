Adana'da 514 bin 831 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adana'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda 514 bin 831 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Dr. Süleyman Elban, eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Çukurova ilçesindeki Sabancı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Törene Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Dr. Elban, karne dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim-öğretim yılının Adana'da oldukça verimli geçtiğine dikkat çekti, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana'daki eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını yükseltmenin en önemli hedefleri arasında oyduğunu söyleyen Vali Elban, “Bugün itibarıyla ilimizdeki ilk ve orta dereceli 1380 okulumuzda toplam 514 bin 831 öğrencimiz karne alma sevincini yaşıyor. Bizler de bu önemli günde değerli öğrencilerimizin sevincine ve heyecanına ortak oluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere karnelerini veren ve onlarla sohbet eden Vali Elban, eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir tempoda çalışan öğrencilere yaz tatilinde bolca dinlenmeleri, eğlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.