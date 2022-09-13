Adana'da 515 bin 339 öğrenci ders başı yaptı

Adana'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışında 515 bin 339 öğrencinin ders başı yaptığı açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana'da 202 anaokulu, 504 ilkokul, 359 ortaokul, 180 Anadolu Lisesi, 84 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 31 İmam Hatip Lisesi, 158 Özel Eğitim ve Rehberlik Okulu olmak üzere bin 188'si resmi, 330'u özel olmak üzere toplam bin 518 okulda 31 bin 348 öğretmen, 515 bin 339 öğrenci ders başı yaptı.