Adana'da 517 bin 728 öğrenci karne aldı

Adana’da eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 517 bin 728 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Adana'da eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 517 bin 728 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Evliya Çelebi İlkokulunda Vali Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.
Öğrenciler, Adana Valisi Elban'ı okul bahçesinde çiçeklerle karşıladı. Sınıfları gezen Vali Elban, öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi. Karne dağıtımından sonra öğrenciler Vali Elban ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Elban, kent genelindeki bin 434 okulda bulunan 517 bin 728 öğrencinin karne aldığını söyledi.