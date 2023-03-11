İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Sarıçam ilçesindeki bir depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında, 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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