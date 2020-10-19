İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 6 bin genç yüzme öğrendi

Adana’da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 6 bin genç yüzme öğrendi.

Adana'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 6 bin genç yüzme öğrendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında tüm Türkiye'de hayata geçirilen ve bu yıl pandemi nedeniyle Ağustos ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 6 bin genç yüzme öğrenmenin sevincini yaşadı.


Yüzme sporunu tabana yaymak maksadıyla yürütülen proje ile Adana'da Ağustos ayında 4 ilçe merkezinde 7 adet portatif yüzme havuzunda başlayan eğitimler, portatif havuzların kaldırılmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzlarında devam ediyor.


Veliler ise hem çocukların il müdürlüğü servisleriyle evden alınması, hem de yüzme öğreniyor olmalarından dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.


Covid-19 tedbirleriyle gerçekleştirilen projede yıl sonuna kadar 10 bin gence yüzme öğretmenin hedeflendiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.