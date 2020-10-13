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Adana'da 6 kişiye 5 bin 400 TL maske cezası

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında maske takmayan 6 kişiye idari para cezası kesildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.


Uygulamalarda 394 umuma açık yer, 11 taksi, 7 pazar yeri ve 108 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.


Ayrıca denetimlerde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 6 kişiye maske takmamaktan toplam 5 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

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