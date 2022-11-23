Adana'da 6 torbacı tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda 40 kilo 318 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, 3'ü kadın 20 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada ise 40 kilo 318 gram esrar, 1 kilo 120 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken 14'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öteyandan operasyon çerçevesinde uyuşturucu kullanmak suçundan 5 şahsa da adli işlem uygulandığı bildirildi.