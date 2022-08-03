İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 60 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta 60 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir araçta 60 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Aliler Mahallesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 120 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 60 litre sahte içki ile Adana-Kozan seferini yapan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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