Adana'da 65 sanatçıdan karma sergi

Adana'nın kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle Avrasya Sanat Kültür Edebiyat Ve Bilim Federasyonu (ASKEF) tarafından organize edilen karma bir resim sergisi düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde açılan sergide 65 sanatçının eserleri yer aldı. Sanatseverlerin ve vatandaşların ilgi gösterdiği sergide Adil Özkan, Alaattin Aldaş, Alex Raynnam, Bahar İkbal Önal, Baksen Çeliker, Burhan İlbars, Dünya Nur Bakır, Emine İlkutlu İzdar, Engin Buga, Fadime Yılmaz, Fatma Akyüz Güher, Fatma Karabakal, Fatma Özdil, Fatoş Vural, Ferah Eker, Fikri Akdeniz, Göktuğ İzdar, Gülay Yılmaz, Gülhis Topçu, Gülruh Budakal, Hacer Serçe Uğurlu, Hasan Can Bener, Hasibe Leventdurur, Hatice Güvel, Hüseyin Yılmaz, Jale Hepdoğan, Kenan Tanburoğlu, Kısmet Turgut, Kıvanç Kürkbaba, Lütfiye Altunkaya, Melehat Sabancı, Meral Soylu, Meral Üstüntaş, Meryem Köfteci, Metin Tunca, Murat Çetin, Musa Boz, Mustafa Özdemir, Naciye Zeytin, Nalan Oğuz Öztürk, Nermin Mumcuoğlu, Nesrin Balta, Nimet Toktaç, Nurten Seval Eroğlu, Ömer Erdoğan, Ömer Cesur, Ramazan Bayram, Rıza İbret, Sabriye Uçar, Savaş İlhan, Selahattin Solak, Semehat Beyhan, Serap Zeliha Ektirici, Serdar Güngör, Serpil Sesli, Sevgi Sarılı Yıldız, Sevilay Erkan, Sevim Kumova, Suavi Numanoğlu, Süheyla Tümöz, Şule Aydın, Tevfik Gökdemir ve Veysel Kubat'tan oluşan 65 sanatçının eserleri Adanalıların beğenisine sunuldu.